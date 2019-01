Anrufer gesteht "Tötungsdelikt" und löst Großeinsatz aus

ASCHAFFENBURG - Ein besorgniserregender Notruf ging am Sonntag bei der Polizei in Aschaffenburg ein: Ein unbekannter Anrufer meldete, dass er seine seine Frau getötet habe und sich nun in seiner Wohnung verschanzen will. Die Polizei löste sofort einen Großeinsatz aus. Später stellte sich heraus - alles war nur ein übler "Scherz".

Etwa gegen 21 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Aschaffenburg ein nicht alltäglicher Anruf: Ein Mann teilte am Telefon mit, dass er soeben seine Frau getötet habe und sich nun in seiner Wohnung verschanzen werde. Sofort löste die Polizei einen Großeinsatz aus und rückte in die Goethestraße aus. Mehrere Versuche mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, scheiterten. Wenig später verließ der Verdächtige die Nachbarswohnung und wurde vorläufig festgenommen. Als die Beamten in der mutmaßlichen Tatort-Wohnung nachsehen wollten, öffnete die Ehefrau des Mannes wohlbehalten die Tür.

Die genauen Hintergründe des Notrufs sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit jedoch davon aus, dass der Bewohner den Notruf nicht selbst getätigt hat, sondern sich ein bislang Unbekannter "einen üblen Scherz erlaubt" hatte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie dem Vortäuschen einer Straftat wurde eingeleitet. Außerdem prüft die Polizei, ob der noch unbekannte Anrufer die Kosten des Einsatzes zu zahlen hat. Für das Vortäuschen einer Straftat drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

jm