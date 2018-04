18-jährige Polo-Fahrerin kollidiert mit Gegenverkehr

Eine der verletzten Fahrern erlitt durch den Aufprall ein Schleudertrauma - vor 1 Stunde

ANSBACH - Am Sonntagabend kam es an der Ansbacher Kreuzung der Philipp-Zorn-Straße und der Stettiner Straße zu einem Zusammenstoß eines VW Polo und eines VW Golf, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Gegen 20.20 Uhr war eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem VW Polo auf der Philipp-Zorn-Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Stettiner Straße wollte die Frau links in eine Straße einbiegen, übersah dabei allerdings einen entgegenkommenden VW Golf, der auf der Bandelstraße in Richtung Stadtzentrum fuhr. In der Kreuzung kam es dann zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Während die 18-Jährige mit einer Prellung am Rechtung Arm noch glimpflich davonkam, erlitt die 48-jähige Fahrerindes VW Golf eine HWS-Schleudertrauma sowie eine Thoraxprellung. Beide Frauen wurden von Rettungskräften ins Klinikum Ansbach gebracht, am Auto der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden von 14.000 Euro.

