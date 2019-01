22-Jährige übersieht Vorfahrtsschild: Zwei Mal Totalschaden

Die Ampel an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt defekt - vor 43 Minuten

ANSBACH - Eine 22-Jährige hat am Montagmorgen auf einer Kreuzung in Ansbach offenbar ein "Vorfahrt gewähren"-Schild übersehen und deshalb eine andere Autofahrerin gerammt. Die Fahrerinnen blieben beide unverletzt.

Gegen 5.30 Uhr kam es am Montagmorgen - so berichtet es die Polizei - an der Schlosskreuzung in Ansbach zu einem Unfall. Eine 22-Jährige kam mit ihrem Auto von der Schlossstraße her angefahren und wollte die Kreuzung in Richtung Promenade überqueren.

Die Ampel an der Kreuzung war zu diesem Zeitpunkt wegen eines technischen Defekts außer Betrieb, sodass die junge Fahrerin eigentlich das "Vorfahrt gewähren"-Schild hätte beachten müssen. Offenbar übersah sie dieses aber und rauschte damit direkt in eine weitere Autofahrerinnen hinein, die von der Residenzstraße in Richtung Eyb fuhr.

Glücklicherweise blieben beide Frauen bei dem Unfall unverletzt. Bei den Pkw entstand dagegen ein wirtschaftlicher Totalschaden von 3.000 und 5.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.