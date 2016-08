42-Jähriger droht in Ansbach mit Bombenanschlag

ANSBACH - Plötzlich drehte der 42-Jährige durch: In seiner Wut hat ein Mann in Ansbach in einem Kreditinstitut mit einer Bombe gedroht. Zuvor gab es Probleme mit den Formalien.

In Ansbach kam es am Mittwoch, 11.30 Uhr, zu einem etwas außergewöhnlichen Polizeieinsatz. Die Ermittlungsbeamten wurden zu einem Kreditinstitut gerufen. Dort hatte ein Mann gedroht, eine Bombe in den Raum zu werfen, sollte man seine einbehaltene EC-Karte nicht herausgeben.

Die Angestellten mussten diese einziehen, da noch Formalien bezüglich des Wohnortwechsels des 42-Jährigen geklärt werden musste. Der Mann bekräftigte gegenüber den von den Mitarbeitern gerufenen Ermittlungsbeamten, dass die Drohung "sicher nicht ernst gemeint" gewesen wäre, heißt es in der Polizeimeldung.

Er habe dies wohl aus der Verärgerung heraus erwähnt, so der 42-Jährige. Sei es drum: Eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens hat der aus dem Ansbacher Landkreis kommende Mann dennoch.

