42-Jähriger will Drogen in Wiese verschwinden lassen

Polizisten konnten mehrere Gramm Crystal sicher stellen - vor 46 Minuten

LICHTENAU - Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagmittag wollte ein 42-Jähriger unbemerkt seine mitgeführten Drogen verschwinden lassen. Dabei stellte sich der Mann jedoch nicht ganz so geschickt an und wurde von den Beamten beobachtet.

Gegen 14 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Ansbach am Parkplatz "Im Strud" an der A6 Richtung Crailsheim einen 42-Jährigen Fahrer aus Baden-Würrtemberg.

Während der Kontrolle warf dieser nach Angaben der Polizei plötzlich eine Druckverschlusstüte in die angrenzende Wiese. Dies blieb von den Polizisten jedoch nicht unbemerkt. In der Tüte konnten die Beamten zehn Gramm Crystal sicherstellen.

Nachdem ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv verlief, ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen an. Bei der Durchsuchung des Autos konnten außerdem weitere "Utensilien mit Betäubungsmittelanhaftung" gefunden werden, so die Polizei.

Daraufhin wurde auf richterliche Anordnung die Wohnung des 42-Jährigen durchsucht. Dort konnten Beamte aus Crailsheim weitere 27 Gramm Crystal sicher stellen. Bei einer zweiten Durchsuchung des Autos mit einem Drogenspürhund wurden keine weiteren Drogen gefunden.

Der Mann und sein Beifahrer wurden von den Beamten vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Inwiefern der andere Mann in den Sachverhalt verwickelt ist, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden.

blu

