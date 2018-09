Acht Menschen verletzt: Auffahrunfall im Landkreis Ansbach

Mit fünf Personen besetzter Ford wurde gegen Traktor geschoben - vor 2 Stunden

COLMBERG - Weil ihm ein Traktor entgegenkam, musste der Fahrer eines Fords im Landkreis Ansbach beim Abbiegen anhalten. Ein Seat, der hinter ihm fuhr, konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.

Bilderstrecke zum Thema Aufgefahren: Acht Verletzte bei Unfall im Landkreis Ansbach Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer eines mit fünf Personen besetzten Fords am Ortseingang nach links auf ein Sportplatzgelände abbiegen. Weil ihm ein Traktor entgegenkam, musste er abbremsen. Eine nachfolgende Seat-Fahrerin übersah das stehende Auto und fuhr auf.



Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr in der Ansbacher Straße in Colmberg (Landkreis Ansbach). In dem Seat, der das vor sich stehende Auto offenbar übersehen oder zu spät bemerkt hatte, befanden sich drei Personen. Durch den Auffahrunfall wurde der mit fünf Personen besetzte Ford gegen einen Traktor auf der anderen Fahrbahnseite geschoben.

Alle acht Personen kamen mit leichten Verletzungen davon, sieben von ihnen wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war umgehend vor Ort und leitete den Verkehr um. An den beiden Autos entstand ein hoher Sachschaden, den die Polizei auf Nachfrage allerdings noch nicht konkretisieren konnte.

