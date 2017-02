"Albtraum": Arztbesuch endet mit Zwangseinweisung

ANSBACH - Djamila Krebs aus Obernzenn (Kreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) suchte eigentlich nur medizinische Hilfe für ihre beiden 14 und 17 Jahre alten Söhne. Die hatten Magenproblem und klagten über Bauchschschmerzen. Der Besuch in einer Praxis endete für sie dann in einem Zwangsaufenthalt in der Psychiatrie im Ansbacher Bezirksklinikum.

Für eine Obernzennerin endete der Arztbesuch mit ihren Söhnen in einem Albtraum: sie wurde in die Psychiatrie zwangseingewiesen. © colourbox.de



Weil die Praxis ihres Hausarztes wegen Urlaubs geschlossen war, wandte sich Djamila Krebs an das Medic-Center in Markt Erlbach. Das ist ein Verbund von Dutzenden von Fachärzten mit mehreren Standorten in Nürnberg und Umgebung.

Statt sich um die Kinder zu kümmern, habe eine Ärztin sie dort von Anfang an sehr unfreundlich behandelt, schildert Krebs die Begegnung. Die Medizinerin habe sie aus dem Raum geschickt, um mit den Kindern allein zu sprechen und ihr obendrein geraten, die Psychiatrie aufzusuchen, sonst werde sie abgeholt. Die Söhne bestätigen diesen Hergang.

Kaum war die Familie wieder zuhause, fuhren dort tatsächlich eine Polizeistreife und ein Krankenwagen vor, um die Frau in die geschlossene Psychiatrie zu bringen. Angeordnet hatte dies das Landratsamt in Neustadt/Aisch.

Dort war ein Attest der Ärztin aus Markt Erlbach eingegangen, in dem von einer akuten Psychose bei Djamila Krebs und einer Gefahr auch für die Kinder die Rede war. Man habe deshalb keine andere Möglichkeit gesehen, als die sofortige vorläufige Unterbringung anzuordnen, heißt es aus dem Landratsamt.

Medic-Center-Geschäftsführer Michael Langer rechtfertigt das Vorgehen der Medizinerin. Ein Sohn sei "angstbesetzt" gewesen, dessen Mutter "verwirrt". Man habe ihr jederzeit eine Kurzschlusshandlung zugetraut, die das Leben der Söhne hätte gefährden können. Deshalb, so Langer, habe man die Zwangseinweisung angestoßen.

Djamilia Krebs hat dann eine Nacht in der Ansbacher Psychiatrie verbracht. Im Entlassungsbericht heißt es, die Patientin sei "wach, bewusstseinsklar, allseits orientiert ...kein Anhalt für Denkstörung, keine Wahrnehmungsstörung". Einen Anhaltspunkt für Eigen- oder Fremdgefährdung konnte man ebenfalls nicht erkennen. Die Frau wurde ohne weiteres entlassen.

Für sie war das ganze ein "schrecklicher Albtraum". Sie hat jetzt sowohl die Ärztin als auch die Verantwortlichen des Landratsamtes wegen Freiheitsberaubung und Verletzung ihrer körperlichen Unversehrtheit angezeigt.

Michael Kasperowitsch