Ansbach: 19-Jähriger bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen

Zuerst hatte der unbekannte Täter eine Gruppe in einer Bar provoziert - vor 1 Stunde

ANSBACH - Bereits am Montag ist es in Ansbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem bislang Unbekannten gekommen. Dabei erlitt der junge Mann eine Kopfverletzung.

Am Montag, gegen 21.15 Uhr befand sich ein 19-Jähriger mit Freunden in einer Gaststätte an der Ansbacher Promenande. Laut Polizeiangaben trat ein bisher unbekannter Täter an den Tisch der jungen Leute und schüttete dort ein Wasserglas aus.

Danach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Täter dem 19-Jährigen gegen den Kopf schlug. Dieser ging bewusstlos zu Boden. Seine Familie brachte ihn schließlich ins Krankenhaus.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.