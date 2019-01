Ansbach: Autofahrer fährt 16-jährigen Radler an und flüchtet

Wagen fuhr rückwärts auf Jugendlichen zu - Polizei sucht Zeugen - vor 16 Minuten

ANSBACH - Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstag in Ansbach von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer erkundigte sich zuerst nach dem Jungendlichen, als dieser aber nach seinen Personalien fragte, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 13 Uhr war der 16-Jährige mit seinem Mountainbike in der Crailsheimstraße in Ansbach unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Feuchtwanger Straße geradeaus weiterfahren wollte, musste er wegen eines Stoppschilds hinter einem Opel anhalten. Der Fahrer des Pkw fuhr daraufhin aus unerklärlichem Grund rückwärts und erfasste dabei den Radfahrer.

Der 16-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen am Knie. Der Opel-Fahrer stieg nach dem Unfall aus und erkundigte sich nach dem Jugendlichen. Als dieser nach seinen Personalien fragte, stieg der Unbekannte wieder ein und fuhr davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Opel gehandelt haben, Typ und Kennzeichen sind allerdings nicht bekannt. Auch von Fahrer liegt nur eine sehr vage Beschreibung vor, so die Polizei.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm