Ansbach: Betrunkene wirft Fernseher aus dem Fenster

Frau schlägt Mann gegen den Kopf - Widerstand gegen Polizeibeamte - vor 1 Stunde

ANSBACH - Am Samstag gerieten eine 40-Jährige und ein 60-Jähriger in einer Ansbacher Wohnung in Streit. Die alkoholisierte Frau schlug dem Mann mehrmals gegen den Kopf und warf dessen Fernseher aus dem Fenster. Beim Eintreffen der Polizei weigerte sie sich, die Wohnung zu verlassen.

Die 40-jährige Frau befand sich am Samstagabend gegen 18 Uhr in der Wohnung des 60-Jährigen in der Schönbrunnstraße. Bevor es zum Streit kam, hatten sie zusammen schon jede Menge Alkohol konsumiert. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug die Frau dem Mann mehrmals - vermutlich mit der Faust - gegen den Kopf und warf dessen Fernseher aus dem Fenster.

Daraufhin rief der leichtverletzte 60-Jährige die Polizei. Nachdem die Polizei eingetroffen war, weigerte sich die Frau jedoch, die Wohnung zu verlassen. Als sie dem Platzverweis nicht Folge leistete, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam.

Die 40-Jährige zeigte sich jedoch recht uneinsichtig, beleidigte die Beamten massiv und schnippte eine brennende Zigarette gegen eine Polizistin und trat mit dem Fuß nach ihr. Verletzungen trug diese glücklicherweise nicht davon.

Die Polizei leitete gegen die Frau nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

