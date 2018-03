Ansbach eskaliert: Sechs Schlägereien in einer Nacht

Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert - Polizei kam nicht zur Ruhe - vor 51 Minuten

ANSBACH - In der Nacht zum Sonntag beschäftigte eine ganze Serie an Körperverletzungsdelikten die Ansbacher Polizei. Mehrmals mussten die Beamten in eine Lokalität in der Maximilianstraße ausrücken. Unter anderem, weil ein Betrunkener mit einer Krücke auf die Gäste losging. Die Partynacht im Protokoll.

Den Anfang machten gegen 21.15 Uhr zwei Männer im Alter von 34 und 42 Jahren in einer bahnhofsnahen Kneipe. Die beiden gerieten zuerst in einen verbalen Streit, bevor sie aufeinander einschlugen. Alle zwei Männer waren laut Polizei "erheblich alkoholisiert". Sie erlitten leichte Verletzungen, die der herbeigerufene Rettungsdienst noch vor Ort behandeln konnte. Die Beamten leiteten gegen beide "Raufbolde" eine Anzeige wegen Körperverletzung ein.

Weiter ging es für die Polizei gegen 23.55 Uhr nur ein paar Meter weiter, nämlich auf dem Bahnhofsvorplatz. Dort trafen drei Männer aufeinander und gerieten ebenfalls in Streit. Ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Roth stieß einem 30-jährigen Ansbacher gegen den Kopf. Dieser fackelte nicht lange und wehrte sich mit einem Faustschlag ins Gesicht des 32-Jährigen. Der 23-jährige Begleiter des Ansbachers mischte sich ebenfalls in den Streit ein und schlug den 32-Jährigen. Wiederum waren alle drei Beteiligten "erheblich alkoholisiert". Alle drei Männer bekamen wiederum eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Dauereinsatz in der Maximilianstraße

Weniger als eine Stunde später, gegen 0.45 Uhr, kam es zu einer weiteren Streitigkeit in einer Lokalität in der Maximilianstraße. Dabei geriet ein 49-jähriger Ansbacher mit einem 48-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen aneinander und schubste diesen zu Boden. Der Sohn des 48-Jährigen versuchte den Streit zu schlichten und wurde im Gerangel leicht verletzt. Alle drei Beteiligten waren wie schon bei den Fällen zuvor "erheblich alkoholisiert". Ein Test ergab Werte von über zwei Promille. Eine ärztliche Versorgung war trotzdem nicht notwendig.

Gegen 1.05 Uhr ging es nochmal rund in der Maximilianstraße - diesmal auf der Toilette des Lokals. Dabei verletzten zwei unbekannte Männer einen 20-Jährigen und einen 21-Jährigen unvermittelt mit Schlägen ins Gesicht und gegen den Kopf. Die beiden Schläger flüchteten. Bei dem Angriff wurden die beiden Opfer leicht verletzt, die Brille des 20-Jährigen ging zu Bruch. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Keine Rast für die Beamten

Am frühen Morgen ging es weiter. Gegen 4 Uhr wies das Sicherheitspersonal einer innenstadtnahen Diskothek einen 35-jährigen Ansbacher und seinen 30-jährigen Begleiter am Eingang wegen ihrer deutlichen Alkoholisierung ab. Seinen Unmut darüber machte der ältere der zwei Männer gegenüber einer fünfköpfigen Personengruppe Luft, die die Lokalität verlassen wollten.

Aus nicht ersichtlichem Grund schlug der Mann auf die Gruppe mit einer Krücke ein. Diese ließen sich die Attacke aber nicht gefallen und schlugen ihrerseits auf den 30-Jährigen ein. Die Gruppe flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Der mit über 1,8 Promille "erheblich alkoholisierte" 30-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste mit dem BRK ins Klinikum Ansbach gebracht werden. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0981/9094-114 bei der Polizei zu melden.

Zum gleichen Zeitpunkt kam es wiederum in dem Lokal in der Maximilianstraße zu einer Außeinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen und einem unbekannten Mann. Der Streit verlagerte sich vom Innenraum in den Gang, wo das Sicherheitspersonal die Streithähne trennen konnte.

Während der Unbekannte die Örtlichkeit still und heimlich verließ, ließ sich der 32-Jährige nicht beruhigen und drohte auf weitere Gäste loszugehen. Der Sicherheitsdienst hielt den Mann bis zum Eintreffen der Streife fest. Auf dem Weg zum Polizeiauto leistete er Widerstand und trat gegen eine 28-jährige Polizistin, die er dabei leicht verletzte.

Der Mann zog sich ebenso Verletzungen zu, sodass er mit dem BRK ins Klinikum Ansbach gebracht werden musste. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

