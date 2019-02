Ansbach: Frau randaliert und verrichtet Notdurft vor Lokal

Außerdem griff sie einen Polizisten mit einem Raumspray spray an - vor 1 Stunde

ANSBACH - Völlig aus dem Ruder lief der Samstagabend in einem Ansbacher Lokal. Eine alkoholisierte Frau griff Personen an und beschädigte Gegenstände. Schließlich musste sie von Beamten überwältigt werden.

Am Samstag, gegen 22.35 Uhr, pöbelte eine alkoholisierte 45-Jährige in einem Lokal in der Oberhäuser Straße andere Gäste an. Nachdem der Wirt die Betrunkene der Gaststätte verwiesen hatte, schüttete sie ihr Bier über ein Akkordeon. Das Instrument wurde beschädigt. Vor der Tür verrichtete die Frau dann ihre "Notdurft", wie die Polizei berichtet. Als der Wirt dies mitbekam, erlaubte er der Frau nochmal die Toilette zu nutzen.

Dort sperrte sich die Alkoholisierte dann ein und wollte die Toilette nicht mehr verlassen. Auch auf die Anweisungen einer hinzugerufenen Polizeistreife hörte die Frau nicht. Als die Beamten die Tür von außen aufschlossen, sprühte die Frau einem Polizisten mit einem Raumspray mehrmals ins Gesicht. Die Angreiferin konnte überwältigt werden. Der Polizeibeamte erlitt lediglich leichte Augenreizungen. Ein Alkoholtest bei der 45-Jährigen ergab laut Angaben der Polizei Ansbach einen Wert von 0,81 mg/l. Ermittlungen wegen Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Polizeibeamte sowie Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

vek