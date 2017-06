Ein 16-Jähriger wurde bei einem Unfall bei Leutershausen (Lkr. Ansbach) am Donnerstag schwer verletzt. Ein Traktorfahrer übersah den jungen Biker, der stürzte und gegen das landwirtschaftliche Fahrzeug prallte. Der Schüler erlitt Verletzungen am Kopf und der Wirbelsäule sowie eine offene Oberschenkelfraktur.

Entspannte Stimmung, coole Bands von Rock'n'Roll bis Rock und Metal, so war das Biberttal-Festival 2017. Feiern konnte man mit einem Biberla in der Hand und gutem Sound im Ohr.

Weil sich ein Anwohner in der Lehrberger Rezatstraße vom Lärm einer Feuerwehrübung am Samstagmorgen gestört fühlte, provozierte er die Einsatzkräfte mit einem kleinen Feuer und lauter Musik. Danach bewarf er zwei Feuerwehrmänner mit einem Holzstock, verfehlte jedoch sein Ziel. Die Polizei konnte den Streit jedoch schlichten.

Bei einem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2250 zwischen Lehrberg und Colmberg (Landkreis Ansbach) zog sich ein 19-Jähriger Pkw-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Bagger schwere Verletzungen zu. Am Wagen des Fahranfängers entstand ein Totalschaden in Höhe von 2000 Euro, über den Schaden am Bagger ist nichts bekannt.