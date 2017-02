Ansbach: Kommen die neuen US-Hubschrauber im Februar?

ANSBACH - Sie sollen zur Stärkung der Nato-Ostflanke beitragen – Bewohner in Ansbach fürchten mit der Verlegung von US-Kampfhubschraubereinheiten in die Region aber auch mehr Helikopterlärm. Ende Februar werden die neuen Einheiten an den US-Standorten Ansbach und Illesheim erwartet.

Die neuen US-Hubschrauber kommen voraussichtlich Ende Feburar in Ansbach an. Foto: News5 / Herse



Die im Zusammenhang mit der Truppenverstärkung in Osteuropa zusätzlich nach Franken verlegten US- Hubschrauber werden voraussichtlich Ende Februar in Ansbach und Illesheim eintreffen. Das genaue Datum sei ebenso unklar wie ihre genaue Zahl, berichtete der Sprecher der 12. US-Heeresflieger-Kampfbrigade, Captain Jaymon Bell, am Montag auf dpa-Anfrage. Anwohner in Ansbach fürchten mit den zusätzlichen Helikoptern noch mehr Fluglärm in ihrer Region.

Nach Bells Angaben sind in den vergangenen Tagen die ersten der in den USA verschifften Kampfhubschrauber samt Ausrüstung in Bremerhaven und im belgischen Antwerpen entladen worden. Einige würden auch über den griechischen Hafen Thessaloniki umgeschlagen. Es dauere aber einige Zeit, bis die Helikopter überprüft und flugtauglich gemacht seien, erläuterte der Sprecher des US-Militärs. Wann sie ihre Einsatzorte anfliegen könnten, hänge auch vom Wetter ab, sagte Bell.

Hauptquartier für Einsätze in Osteuropa

Nach seinen Angaben soll allerdings nur ein Teil der insgesamt 86 US-Militärhubschrauber in Katterbach bei Ansbach und Illesheim nahe Bad-Windsheim stationiert werden. Die meisten der neuen rotierenden Einheiten der US-Armee zur Stärkung der Nato-Ostflanke würden in Litauen, Lettland, Polen, Bulgarien und Rumänien eingesetzt. Die US-Standorte in Katterbach und Illesheim dienten als Hauptquartier und Versorgungsbasis für die in Osteuropa eingesetzten Truppen.

Der Truppenverstärkung auf den beiden fränkischen US-Kasernenstandorten stößt vor allem in Ansbach auf Widerstand. Nach Ansicht der Ansbacher Bürgerinitiative „Etz langt's!“ machten „die zusätzlichen Kampfbrigaden Ansbach nicht nur zur Drehscheibe für Kriegsgerät in Richtung russischer Grenze.“ Die US-Armee wolle vielmehr von den laxen Flugbestimmungen mit Überflugrechten bis zwei Uhr nachts profitieren, die in den USA im Umfeld bewohnter Gebiete unmöglich wären.

