Ansbach: Mann wird mit Bierflasche im Gesicht verletzt

Die Polizei sucht nach vier unbekannten Männern - vor 46 Minuten

ANSBACH - Es passierte am frühen Sonntagmorgen in einer Ansbacher Gaststätte: Ein 24-Jähriger wird von vier unbekannten Männern beschimpft, ehe die Auseinandersetzung vor der Tür eskaliert.

Am Sonntag um 5 Uhr wurde der 24-jährige Ansbacher in einer Gaststätte in der Eyber Straße von vier bislang unbekannten Männern beschimpft. Vor der Türe beleidigte einer der vier den Ansbacher erneut und schlug ihm unvermittelt eine Bierflasche ins Gesicht, die dabei zerbrach und dem jungen Mann eine Schnittwunde zufügte.

Der Unbekannte schlug weiter auf den Geschädigten ein, weshalb zwei seiner Begleiter versuchten, ihn zurückzuhalten. Der 24-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Ansbach gebracht werden, die Polizei Ansbach hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Tel.Nr. 0981/9094-121 zu melden.

sha