Ansbach: Schlägereien in Disko und vor Shisha-Bar

Frau in den Bauch geboxt - Zahlreiche Ermittlungen wegen Körperverletzung - vor 2 Stunden

ANSBACH - Aufgeladene Stimmung in der Nacht auf Samstag: An gleich drei unterschiedlichen Orten in Ansbach kam es zu Schlägerien und Handgreiflichkeiten. Bei einer Auseinandersetzung mussten 50 Personen voneinander getrennt werden.

Drei Seiten fasst der Pressebericht der Polizei Ansbach am Samstagmorgen - es sind drei Seiten, in deren Texten die Fäuste fliegen. Der erste Fall: Gegen 1.15 Uhr kam es in der Würzburger Straße zwischen einem 30-Jährigen und zwei Brüdern, 26 und 28 Jahre alt, zu einer Auseinandersetzung. "Ein nachvollziehbarer Auslöser des Streites ist nach bisherigem Ermittlungsstand nicht bekannt", heißt es in dem Bericht weiter. Die Brüder fühlten sich wohl von dem Ansbacher provoziert, woraufhin es zu der Schlägerei kam.

Beim Eintreffen der Streife klagten alle drei über Verletzungen am Kopf, verzichteten aber auf eine ärztliche Behandlung vor Ort. Gegen den Ansbacher und die Brüder ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.

Der zweite Fall spielte sich in einer Disko ab. Hier schlugen gleich zwei Unbekannte zu. Gegen 3.15 Uhr gerieten ein Mann und ein 22-Jähriger in Steit, der Unbekannte schlug dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete er und fuhr mit seinem Auto davon. Zur gleichen Zeit schlug ein anderer Unbekannter eine 21-Jährige mit der Faust gegen den Kopf und in den Bauch. "Der Schläger wird als ca. 20-jähriger, etwa 180cm großer Mann mit dunkelblonden Haaren beschrieben", so die Polizei. Zeugen mögen sich bitte unter der Tel.-Nr.: 0981/9094114 melden.

Im dritten Fall bekam es die Polizei mit einer Massenschlägerei zu tun - zumindest hatte jemand sie so bei den Beamten gemeldet. Gegen 1.25 Uhr artete eine Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar in der Maximilianstraße so aus, dass mehrere Streifen etwa 50 Menschen voneinander trennen mussten - sie schrien lauthals und aggressiv aufeinander ein, bedrohten sich gegenseitig. Verletzte Personen konnte die Polizei vor Ort jedoch nicht feststellen. Zeugen mögen sich bitte ebenfalls unter der Tel.-Nr.: 0981/9094114 melden.

Immerhin: Die Meldung des Polizei schließt ein aufgebrochener Tankdeckel ab. Hier kam nur das Auto zu Schaden.

bb

Mail an die Redaktion