Ansbach: Verwirrter zündelt in Backofen

24-Jähriger fiel beim Beschädigen von Pkw auf - vor 1 Stunde

ANSBACH - In der Ansbacher Naumannstraße ist am Sonntagmorgen ein 24-jähriger Mann beim Beschädigen zweier Pkw aufgefallen und von einer Streife festgenommen worden. Später musste die Feuerwehr einen kleinen Brand in seinem Backofen löschen. Im Bad fand die Polizei eine gefährliche Waffe.

Der 24-Jährige knickte bei einem Auto die Radioantenne ab, bei einem anderen parkenden Pkw riss er den Heckscheibenwischer ab. Der Schaden beläuft sich jeweils auf circa 100 Euro.

Nachdem der junge Mann von einer Streife zur Polizeiinspektion Ansgach gebracht worden war, gab er laut Polizei an, seine Wohnung wegen Rauchentwicklung verlassen zu haben. Er habe dort alte Sachen verbrennen wollen.

Als die Wohnung des 24-Jährigen untersucht wurde, wurden im Backofen Schuhe und andere Gegenstände gefunden. Der Ofen war eingeschaltet und auf höchster Stufe eingestellt, weshalb es zu einem Kleinbrand gekommen war, den die Ansbacher Feuerwehr löschen musste.

Brandgefahr bestand auch bei einer in ein Tuch eingewickelten und in einen Pappkarton gelegten eingeschalteten Glühbirne. Während des Feuerwehreinsatzes mussten fünf Bewohner das Haus für kurze Zeit verlassen. Verletzt wurde niemand, auch das Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Am Herd entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Im Bad des 24-Jährigen wurde außerdem ein mit Feuerzeugbenzin gefüllter Molotowcocktail gefunden. Dieser wurde sichergestellt. Die Polizei berichtet, dass der Mann sich im Rahmen seiner Festnahme an die Beschädigung der Pkw nicht mehr hätte erinnern können und wegen eines stark verwirrten Eindrucks ins Bezirksklinikum eingewiesen wurde.

cob

