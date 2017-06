Ansbach: Vier Männer schlagen Opfer Zahn aus

Als ihm ein Passant zu Hilfe kam, eskalierte die Situation weiter - vor 1 Stunde

ANSBACH - In der Nacht zum Freitag wurde ein junger Mann von vier Unbekannten angegriffen. Die Situation eskalierte. Auch ein zu Hilfe eilender Passant konnte die Lage nicht verbessern.

In der Nacht zum Freitag kam es um 2.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung in Ansbach. Am Martin-Luther-Platz griffen vier Unbekannte einen 23-Jährigen an. Die vier Männer schlugen auf ihn ein und traten ihn. Als ihm ein 20-jähriger Passant zu Hilfe kam, eskalierte die Situation weiter. Ein Täter schlug dem Passanten ins Gesicht und ein anderer trat ihm in den Unterleib. Das 23-jährige Opfer verlor bei der Auseinandersetzung einen Zahn und erlitt mehrere Prellungen. Hinweise zu den Tätern gibt es bisher nicht und die Gründe für die Tat bleiben unklar.

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise unter 0981/9094-0.

bet