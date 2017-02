Ansbach: Zwei Brüder schlagen Securitymitarbeiter

Der jüngere Bruder beleidigte später außerdem noch Polizisten - vor 1 Stunde

ANSBACH - In Ansbach legten sich zwei Brüder mit einem Securitymitarbeiter einer Diskothek an. Danach ging es allerdings noch weiter. Als die Polizei eingeschaltet wurde, beleidigte der jüngere Bruder die Beamten.

In der Nacht zum Samstag kam es in einer Ansbacher Diskothek zu einer Schlägerei. In der Draisstraße legten sich zwei Brüder mit einem Securitymitarbeiter an und schlugen ihn. Dieser beklagte sich später über Gesichtsschmerzen.

Als die Polizei anrückte, wollte der Jüngere der beiden Brüder zunächst nicht seine Personalien preisgeben. Als ob das nicht genug wäre, beleidigte er die Beamten auch noch. Er musste die Polizisten deshalb zur Dienststelle begleiten. Die Brüder hatten zur Tatzeit beide über ein Promille. Der Jüngere klagte außerdem über Schmerzen im Gesicht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.

bet

