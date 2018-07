Ansbacher Bardentreffen setzt erneut auf heimische Musikszene

Die wichtigsten Infos und Termine im Überblick zusammengestellt - vor 1 Stunde

ANSBACH - Das "Ansbacher Bardentreffen" geht heuer am ersten Septemberwochenende über die Bühne. Auf zwei Bühnen bietet das Musikfest den regionalen Singer/Songwritern, Barden und Rockern ein Podium. Mit dabei diesmal: Point und die Spielverderber, Metropolski Cirkus Orkestar, Eskalation, Blue Smile und viele weitere.

Regionale Acts beim Ansbacher Bardentreffen 2017. © Athina Tsimplostefanaki



Regionale Acts beim Ansbacher Bardentreffen 2017. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Das Ansbacher Bardentreffen hat seit den ersten Konzerten im Jahr 1990 die heimische Musikszene im Fokus. Angelehnt an das große Vorbild in Nürnberg sollte es ausschließlich Singern/Songwritern vorbehalten sein, dort aufzutreten. Also Musikern und Komponisten, die ausschließlich ihre eigenen Songs vortragen durften. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Geändert hat sich das Bardentreffen aber maßgeblich, als die Stadt Ansbach und der Kulturverein Speckdrumm ins Boot stiegen und das Programm des Initiators Thomas Fitzthum in eine professionellere Form zwangen. Und das hat sich gelohnt. Seither ist die Bühne in der Reitbahn eine größere und wird von Profis an den Reglern bedient, die für einen entsprechenden Sound sorgen. Auch wurde eine feste zweite Bühne vor der Reitbahn am Gumbertusplatz installiert, auf der sich Solomusiker präsentieren. Und das im Wechsel mit den Bands auf der großen Bühne. Es gibt während des ganzen Wochenendes also kaum spielfreie Zeit. Was bisher mit einem immer größer werdenden Publikum belohnt wurde.

Gestartet wird das Festival bereits am Freitagabend (dieses Jahr der 31. August), wenn ein paar alte Haudegen der Ansbacher Szene zum Warm-up aufspielen.

Der Samstagvormittag gehört heuer zum vierten Mal den Straßenmusikern, die sich auf verschiedene Spielplätze in der Altstadt und vor dem Brücken-Center verteilen und zur besten Markteinkaufszeit ihre Lieder zu Gehör bringen. Im Stundentakt wechseln dabei die Musiker, was für Kurzweil im Programm sorgt. In der Reitbahn geht es dann ab 15 Uhr zur Sache. Während der dortigen Umbaupausen spielen die Solokünstler auf der Bühne am Gumbertusplatz.

Sonntag startet das Ansbacher Bardentreffen mit einer offnenen Bühne. Hier konnten sich Solisten und Duos im Vorfeld um einen Auftritt bewerben. Auch an diesem Tag wechseln sich Bands mit Solokünstlern ab und bespielen beide Bühnen bis circa 20 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Sänger, Bands und Songwriter beim Ansbacher Bardentreffen 2013 Wer bei dem Begriff Bardentreffen automatisch an Nürnberg denkt, muss damit nicht unbedingt richtig liegen. Auch die gleichnamige Veranstaltung in Ansbach kann sich sehen lassen. 17 Acts der regionalen Singer-Songwriter-Szene waren live zu erleben.



Das Programm im Überblick

Freitag, 31. August ab 20 Uhr:

Warm up mit Ansbacher Liedermachern auf der Solistenbühne am Gumbertusplatz

Samstag, 1. September:

Hauptbühne Reitbahn:

15.00 Uhr Seven B Five

16.00 Uhr Ulsenheimer

18.00 Uhr Bettina Hirschberg & Band

19.30 Uhr Metropolski Cirkus Orkestar

21.30 Uhr Eskalation

Während der Umbaupausen auf der Hauptbühne wird das Solistenprogramm auf der Bühne am Gubertusplatz bestritten (Programm folgt).

Sonntag, 2. September:

Hauptbühne Reitbahn:

13.00 Uhr, Offene Bühne

15.00 UUhr Electric Goats

16.30 Blue Smile

18.00 Uhr Point und die Spielverderber

Während der Umbaupausen auf der Hauptbühne wird das Solistenprogramm auf der Bühne am Gubertusplatz bestritten (Programm folgt).

aw