Ansbacher Innenstadt: Schulkind von Auto erfasst

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise - Siebenjähriger rannte auf Straße - vor 1 Stunde

ANSBACH - Am Freitag ist es zu einem Unfall in der Ansbacher Innenstadt gekommen. Ein 7-Jähriger wurde beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst. Nach bisherigem Ermittlungsstand trifft den Autofahrer keine Schuld.

Am Freitagnachmittag parkte um etwa 16.45 Uhr eine Frau ihren Wagen in eine Parkbucht in der Maximilanstraße in Ansbach ein, als ein sieben Jahre alter Junge um das Autoheck herum auf die Straße lief. Laut der Polizeiinspektion Ansbach hatte das Kind auf der gegenüberliegenden Seite seinen Vater entdeckt und deshalb plötzlich die Straße überqueren wollen. Dabei wurde er von dem Wagen eines 72-Jährigen erfasst, glücklicherweise aber nur leicht verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Junge für den Fahrer zuvor nicht sichtbar gewesen.



Unbeteiligte Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ansbach unter Tel.: 0981 90 94 114 zu melden.



