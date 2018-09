Ansbacher Polizisten retten Katze aus Lichtschacht

Tier befand sich zwei Meter in der Tiefe - vor 1 Stunde

ANSBACH - Am Freitagnachmittag entdeckte eine aufmerksame Passantin eine hilflose Katze in einem Lichtschacht. Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten das Tier aus seiner misslichen Lage retten.

Gegen 15.30 Uhr ging der Notruf bei der Polizeiinspektion Ansbach ein. Die Katze saß nach Angaben der Beamten in einem zwei Meter tiefen und umzäunten Lichtschacht. Das Tier konnte sich selbst nicht mehr befreien. Deshalb kletterten die Polizisten mit Hilfe einer Leiter selbst in den Schacht und retteten die Katze aus ihrer misslichen Lage. Das Tier war unverletzt und konnte noch vor Ort in die Freiheit entlassen werden.

