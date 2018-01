Ansbacherin verwechselt Film mit Realität und ruft Polizei

Weil sich "Personen in ihrer Wohnung heftig stritten", fürchtete sie um ihr Leben - vor 41 Minuten

ANSBACH - Am Dienstagabend rief eine 86-jährige Ansbacherin die Polizei: Mehrere fremde Leute würden sich in ihrer Wohnung lautstark streiten. Auch ein Pfarrer sei anwesend. Was da genau los war, erkannten die Beamten vor Ort recht schnell.

Völlig aufgelöst rief eine 86-jährige Ansbacherin am Dienstagabend die Polizei: In ihrer Wohnung spiele sich angeblich ein regelrechtes Drama ab. In ihrem Heim im Ortsteil Hennenbach würden sich angeblich mehrere Leute streiten. Außerdem hätten die Unbekannten zusätzlich einen Pfarrer herbei gerufen. Die Seniorin bat deshalb die Beamten um schnelle Hilfe.

Die Wache schickte auch sofort eine Streifenbesatzung zu der Dame. Dort angekommen, waren keinerlei Personen außer der Seniorin zu sehen. Dafür aber bemerkten die Polizisten schnell eine andere mögliche Erklärung für die Panik der Rentnerin: Ihre Schilderungen deckten sich auffällig mit den Szenen eines Spielfilms, der gerade im Hintergrund im Fernseher lief.

Offenbar war die Sendung derart fesselnd für die Ansbacherin gewesen, dass sie die Realität mit TV-Fiktion verwechselt hatte und das Geschehen für echt hielt. In diesem Durcheinander nahm sie an, die Figuren aus dem Film stünden wirklich in ihrem Wohnzimmer und fürchtete deshalb um ihr Leben. Die Beamten erklärten der Frau die Situation, "holten sie in die Realität zurück", wie die Polizeiinspektion Ansbach verlauten ließ, schalteten zur Sicherheit den Fernseher ab und beruhigten die arme Frau wieder.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mch