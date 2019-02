"Arschloch": Fußgänger ramponiert in Ansbach Auto

Unbekannter versuchte in das Innere des Wagens zu gelangen - vor 1 Stunde

ANSBACH - Weil ein Auto vor ihm zu stark abbremste, rastete ein Fußgänger in Ansbach völlig aus. Er bezeichnete den Fahrer unter anderem als "Arschloch", versuchte in das Innere des Wagens zu gelangen und ramponierte die Tür. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr gegen 22.35 Uhr die Ansbacher Promenade entlang, als plötzlich vor ihm ein Fußgänger die Straße überquerte. Der 21-Jährige bremste seinen Wagen stark ab. Daraufhin geriet der Passant dermaßen in Rage, dass er den Pkw-Fahrer lautstark als "Arschloch" bezeichnete. Danach versuchte er in den Wagen einzudringen, scheiterte jedoch an der Fahrzeugverriegelung. Schlussendlich trat der Unbekannte dann gegen die Beifahrertür und verursachte damit laut Angaben der Polizei einen Schaden von etwa 500 Euro. Der Fußgänger flüchtete anschließend in Richtung Uzstraße. Die Polizeiinspektion Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Laut Angaben der Polizei war der Mann etwa 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er war von schlanker Figur und hatte gräuliche Haare jedoch fast eine Glatze. Außerdem trug er eine weiße Winterjacke mit Streifen.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 0981 9094-114 entgegen genommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm