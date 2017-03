Audi prallt auf Cherokee: 66-Jähriger stirbt auf A7

ANSBACH - Tödlicher Unfall auf der A7 bei Wörnitz: Kurz nach Mitternacht fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Audi aus bislang unbekanngter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Jeep. Beide Fahrzeuge schleuderten in die Leitplanke.

Bei dem Aufprall wurde der 66-jährige Fahrer des Jeep Cherokee so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der jüngere Fahrer kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtet.

Zu dem Unfall kam es zwischen der Anschlussstelle Wörnitz und dem Autobahnkreuz Crailsheim. Zur Klärung der genauen Unfallursache ließ die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzuziehen. Die Spuren der A7 in Richtung Ulm mussten an dieser Stelle bis in den Morgen gesperrt werden - einige Laster blieben wegen technischer Mängel im Stau liegen. Gegen 6 Uhr konnte die Polizei zumindest wieder die linke Spur für den Verkehr freigeben.

