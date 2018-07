Auf A6 bei Herrieden: Kleintransporter kracht in Stauende

Langer Rückstau in Richtung Nürnberg - eine Person leicht verletzt - vor 2 Stunden

HERRIEDEN - Auf der Autobahn A6 nahe der Anschlussstelle Herrieden ist am Mittwochnachmittag ein Kleintransporter in ein Stauende gekracht. Glücklicherweise verletzte sich nur eine Person leicht, zwei Spuren waren in Fahrtrichtung Nürnberg aber stundenlang gesperrt.

Der Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in zwei Fahrzeuge. Foto: NEWS5 / Haag



Gegen 17.30 Uhr prallte ein weißer Kleintransporter etwa einen Kilometer von der Anschlussstelle Herrieden entfernt in ein Stauende. Der Sprinter fuhr auf der linken Spur einem Fahrzeug, das es zuvor noch geschafft hatte, rechtzeitig zu bremsen, hinten auf. Dabei schob der Transporter den Wagen auf einen weiteren Pkw und geriet schließlich auf die rechte Fahrspur. Eine Person verletzte sich bei dem Unfall leicht an der Schulter.

Auf der Autobahn A6 waren in Fahrtrichtung Nürnberg zwei Spuren bis etwa 19.45 Uhr gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr über die Standspur am Unfall vorbei. Da beim Unfall Öl auslief, dauern die Aufräumarbeiten auch noch den ganzen Abend an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 38.000 Euro.