Auf A6: Lkw-Fahrer verursacht Unfall und fährt davon

Abgedrängter Kleintransporter wird von nachfahrendem Sattelzug erfasst - vor 1 Stunde

LICHTENAU - Mit einem zu knappen Spurwechsel hat ein unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstagabend einen Unfall verursacht, in den ein Kleintransporter und ein Sattelschlepper verwickelt waren. Die Bilanz: 35.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter.

Am Dienstag gegen 20 Uhr wechselte ein unbekannter Sattelzugfahrer, der auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Ansbach und Lichtenau in Richtung Nürnberg unterwegs war, nach einem Überholvorgang vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Allerdings scherte er so knapp vor einem Kleintransporter mit Anhänger wieder ein, dass dieser auf die Standspur abgedrängt wurde.

Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die Außenschutzplanke, drehte sich und blieb auf dem Standstreifen stehen, wobei die Fahrzeugfront leicht in die rechte Fahrspur hineinragte. Der 31-jährige Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges auf der rechten Fahrbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, erfasste den Transporter und riss dessen Front größtenteils ab. Dabei prallte der 72-jährige Kleintransporterfahrer mit dem Kopf gegen die A-Säule seines Fahrzeugs und verletzte sich an der linken Hand. Er wollte sich selbst um ärztliche Versorgung kümmern.

Beim Kleintransporter liegt nach Ansicht der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. Anhänger, Sattelzugmaschine und die Außenschutzplanke wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 35.000 Euro.

Der unfallverursachende erste Lkw setzte seine Fahrt ungerührt fort. Es ist auch nicht gesichert, ob dessen Fahrer die Ereignisse nach seinem zu knappen Spurwechsel überhaupt wahrgenommen hat.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sis

Mail an die Redaktion