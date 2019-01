Auf der B13: Mazda kommt von Straße ab und überschlägt sich

37-Jähriger musste von Feuerwehr befreit werden - vor 32 Minuten

SCHMALENBACH - Auf der B13 kam am Donnerstagmorgen ein Mazda-Fahrer mit seinem Wagen von der Straße ab, das Fahrzeug überschlug sich. Dabei wurde er eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der B13 in Richtung Ansbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Autofahrer kam bei Schmalenbach mit seinem Mazda von der Straße ab und überschlug sich, bis er auf dem Radweg liegen blieb. Dabei wurde er laut einer Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Lehrberg eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, er schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Feuerwehr räumte den Radweg und stellte den Brandschutz sicher.

