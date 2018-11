Aus alt mach neu: Studenten präsentieren Upcycling-Ideen

ANSBACH - Wenn aus Müll etwas Neues entsteht nennt man das heute Upcycling. Dieser Trend findet immer mehr Anhänger und auch das Team von FrankenSein. hat das Thema aufgegriffen. Am 19. November präsentieren die Ansbacher Studenten im Rahmen eines Upcycling-Events Filmbeiträge zu verschiedenen Upcycling-Ideen in den Kammerspielen. Der Eintritt ist frei.

Ralph Haydl aus Nürnberg züchtet Pilze auf altem Kaffeesatz. Seine "Pilzpakete" präsentiert er am Montag auch in den Ansbacher Kammerspielen. © Eduard Weigert



Zerschlissene Jeans, abgetragene Schuhe oder eine kaputte Glühbirne sind Dinge, die in unserer Wegwerfgesellschaft täglich auf dem Müll landen. Allerdings lassen sich aus den alten Textilien und Co. dank Upcycling manchmal ganz neue Produkte schaffen.

Studenten des Bachelor-Studiengangs Ressortjournalismus der Hochschule Ansbach haben ein Semesterprojekt diesem Thema gewidmet. In kurzen Filmen stellen sie verschiedene Upcycling-Ideen vor. Präsentiert werden die Beiträge nun im Rahmen eines Upcycling-Events unseres Partners FrankenSein in Kooperation mit dem Ansbacher Verein "Respect" am 19. November 2018 in den Ansbacher Kammerspielen.

Neben den Filmbeiträgen erwartet die Gäste auch sonst ein tolles Programm. Im Gespräch mit Nachhaltigkeits-Experten aus der Region wird auf die Bedeutung von Upcycling in unserer konsumorientierten Gesellschaft eingegangen. Von 18 bis 19.30 Uhr geben Upcycling-Profis bereits Tipps zur kreativen Neuverwertung und stellen ihre eigenen Ideen und Produkte vor. Handgenähte Babystrampler aus ausrangierten Kleidungsstücken, Gewürzmühlen aus Weinbergsstickeln oder Pilzzucht-Sets auf Kaffeesatz können direkt auf dem Basar käuflich erworben werden. Alle die kommen, dürfen außerdem selbst aktiv werden: Aus alten Blechdosen und Naturmaterialien wird Upcycling an diesem Abend in Form von Adventskränzen direkt in die Tat umgesetzt.

