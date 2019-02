Ausgebüxt: Freilaufende Ponys machen Ansbach unsicher

Tiere an der Bayreuther Straße gesichtet - Spaß nahm ein schnelles Ende - vor 37 Minuten

ANSBACH - Ein seltener Anblick bot sich am Donnerstagmorgen den Autofahrern in Ansbach: Mehrere Ponys waren aus ihrer Bestallung ausgebüxt und trabten die Bayreuther Straße entlang. Schon bald darauf war der tierische Ausflug allerdings beendet.

Eine Herde freilaufender Ponys sorgte am Donnerstagmorgen für verdutzte Gesichter in Ansbach. Wie eine Sprecherin der Polizei Mittelfranken mitteilte, waren die Tiere aus ihrer Koppel abgehauen und machten gegen 7.30 Uhr die Bayreuther Straße unsicher. Die Facebookseite "Ansbacher Blaulicht" hat die vier Freunde auf ihrem Ausflug im Bereich des Retti-Centers ablichten können. Laut Angaben der Polizei war der tierische Spaß aber sehr schnell wieder vorbei. Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort anrücken konnten, hatten die Besitzer ihre Ponys wieder eingefangen. Die Verkehrsteilnehmer waren zu keiner Zeit gefährdet, so die Polizei.

