Auto stürzt nach Unfall bei Ansbach fast in Kläranlage

Vier Menschen verletzt, einer davon schwer - Hubschrauber waren im Einsatz - vor 3 Stunden

ANSBACH - Am Sonntagnachmittag stürzte ein Auto nach einem Unfall bei Ansbach beinahe in ein Becken einer Kläranlage. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot und mehreren Hubschraubern an. Vier Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ging um 15.51 Uhr der Notruf ein. Ein Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, wo er in einen abgestellten Wagen prallte, der mit vier Menschen besetzt war.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das stehende Auto etwa zehn Meter weiter katapultiert, durchschlug den Zaun der Kläranlage und blieb unmittelbar vor dem Becken liegen.

Eine der vier Insassen konnte sich selbst aus dem Auto befreien, die anderen drei mussten geborgen werden. Einer der vier wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die anderen drei kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

An den zwei Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf etwa 25.000 Euro schätzt. Weil ein Teil des Zauns in das Klärbecken fiel, musste die Anlage für kurze Zeit abgeschaltet werden.

Der Artikel wurde um 21.47 Uhr mit weiteren Informationen ergänzt.