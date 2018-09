Bei Alberndorf: Pony wird von Zug erfasst und getötet

An der Lok und an einem Verteilerkasten entstand ein Schaden von 22.000 Euro - vor 1 Stunde

ALBERNDORF - Am Sonntagabend erfasste ein Intercity auf Höhe von Alberndorf, einem Ortsteil von Sachsen bei Ansbach, ein Pony, welches durch den Aufprall getötet wurde. Zusätzlich wurde ein Verteilerkasten so stark beschädigt, dass die Signalanlage nicht mehr funktionierte.

Das Pony war zuvor auf einem Pferdehof ausgebrochen und wurde um etwa 18 Uhr von dem Zug erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde das Tier gegen einen Verteilerkasten geschleudert und getötet.

Der Verteilerkasten wurde dabei so stark beschädigt, dass die Signalanlage nicht mehr funktionierte. Insgesamt entstand an der Lok und an dem Verteilerkasten ein Sachschaden von rund 22.000 Euro.

Größere Beeinträchtigungen gab es wegen des Vorfalls auf der Strecke zwischen Ansbach und Nürnberg nicht. Wegen des Ausfalls der Signalanlage mussten die Züge im Bereich Alberndorf laut Polizeiangaben lediglich auf Sicht fahren.

