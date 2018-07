Bei Ansbach: Auto überschlägt sich und landet im Karpfenteich

Fahrer kam aus bisher ungeklärten Gründen mit Wagen von der Fahrbahn ab - vor 1 Stunde

GROSSHASLACH - Der Unfall ging glimpflich aus, ungewöhnlich ist er aber allemal: Ein unglückliches Fahrmanöver im Landkreis Ansbach endete am Samstagabend für zwei Insassen eines VW Caddy in einem Karpfenteich.

Nachdem sich der Wagen mehrfach überschlagen hatte, kam er schließlich in einem Weiher zum Liegen. © NEWS5 / Haag



Der Wagen war am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Nähe von Petersaurach unterwegs, als er an der Einmündung Richtung Großhaslach aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen schlitterte über die Einmündung hinweg, schleuderte dann über eine Leitplanke und kam nach mehreren Überschlägen schließlich in einem Karpfenteich zum Liegen.

Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall laut Polizei nur leicht verletzt. Ein Abschleppwagen konnte das Fahrzeug schließlich bergen.

