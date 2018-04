Bei Flachslanden: Audi überschlägt sich auf der B13

Entgegenkommende Autofahrer konnten noch rechtzeitig ausweichen - vor 34 Minuten

HOHENAU - Am frühen Dienstagnachmittag verlor der Fahrer eines Audi auf der B13 Richtung Oberdachstetten die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto landete nach mehreren Überschlägen am Straßenrand.

Der Fahrer des Audi erlitt bei einem schweren Unfall nur leichte Verletzungen. © NEWS5 / DESK



Der Fahrer des Audi erlitt bei einem schweren Unfall nur leichte Verletzungen. Foto: NEWS5 / DESK



Um 14.25 Uhr befuhr der 21-jährige Audi-Fahrer die B13 in Richtung Oberdachstetten, als er in Höhe Hohenau aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor und links von der Fahrbahn abkam. Die ihm entgegenkommenden Fahrzeuge konnten zwar noch rechtzeitig ausweichen, der junge Mann selbst überschlug sich jedoch mehrfach mit seinem Auto, riss dabei mehrere Büsche und zwei junge Bäume mit sich und blieb am Straßenrand liegen.

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Totalschaden am Fahrzeug beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf 5000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.