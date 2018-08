Beim Überholen von Auto erfasst: E-Biker stirbt bei Ansbach

Radler wurde bei Überholvorgang auf Landstraße zu Boden geschleudert - vor 47 Minuten

ANSBACH - Eine Radtour in der Nähe von Ansbach endete am Freitagnachmittag für einen Radler tödlich. Er war mit einem Bekannten auf einer Landstraße bei Oberhegenau unterwegs, als er von einem von hinten kommenden Pkw erfasst wurde.

Der Fahrer des BMW kam mit einem Schock ins Krankenhaus - für den verletzten Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. Foto: NEWS5 / Haag



Die beiden Männer waren gegen 13.45 Uhr mit ihren E-Bikes von Oberhegenau aus in Richtung Colmberg unterwegs. Die beiden Radler fuhren hintereinander, als ein von hinten kommender BMW zum Überholen ausscherte. Just in diesem Moment schwenkte auch der hintere der beiden Radfahrer nach links - der BMW erfasste den Mann und schleuderte ihn zu Boden.

Der Mann wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass der Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte. Der Begleiter des Verunglückten und der 29-jährige BMW-Fahrer erlitten einen Schock, der 29-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach mit der Erforschung der Unfallursache beauftragt. Die Staatsstraße ist für die Unfallaufnahme momentan immer noch gesperrt, der Gesamtsachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

