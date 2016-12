Bezirkstag stellt Handlungsbedarf beim Thema Sucht fest

ANSBACH - Am Runden Tisch "Sucht" des mittelfränkischen Bezirkstages ist Handlungsbedarf festgestellt worden. Hier fehlt es sowohl an Möglichkeiten medizinischer Substitution als auch an notwendiger psychosozialer Beratung.

Die Folge: Betroffene müssen seit Jahren zum Beispiel nach Coburg ausweichen. Das sorgt bei der Erlanger SPD-Bezirksrätin und Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas für Unmut: "Das ist für Menschen, die von der Sucht loskommen wollen, ein unhaltbarer Zustand. Wir brauchen dringend die Verbesserung der wohnortnahen Versorgung."

Mit dem Haushaltsbeschluss hat der Bezirkstag zugleich die Weichen gestellt, die Beratung ab 2017 auszubauen. Voraussetzung hierfür — aber schwieriger zu bewerkstelligen — ist die notwendige Schaffung einer Anlaufstelle, wo unter ärztlicher Verantwortung substituiert wird. An diesem Ziel arbeitet eine Expertengruppe, der unter anderem der ärztliche Direktor der Bezirkskliniken und die kassenärztliche Vereinigung angehören.

