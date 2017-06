BMX: Künstler und Kämpfer auf dem Fahrrad

Vom Nachwuchs bis zu Olympia – Webreportage über einen beeindruckenden Sport - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/ERLANGEN - BMX ist in der Region bereits ein angesagter Sport. Mit einer selbstorganisierten Szene in Nürnberg und einem mitgliederstarkem Verein in Erlangen findet Bicycle Motocross stets begeisterte Anhänger. Die Webreportage von Patricia Braun, Roswitha Engelen, Rebecca Weber und Anja Wilke zeigt Unterschiede, Geschichte, Probleme und den Reiz am BMX-Sport.

Beim Start braucht es eine besondere Technik und viel Gleichgewicht, um sich auf dem Fahrrad zu halten. © Roswitha Engelen



Bei BMX-Race zählt Geschwindigkeit, bei BMX-Freestyle ist Präzision gefragt. Zwei komplett unterschiedliche Teile der Trendsportart Bicycle Motocross vereinen sich in einer Szene in Nürnberg. Wie unterschiedlich die beiden Disziplinen sind und was die BMXer an ihrer Sportart lieben, zeigt die Webreportage unter folgendem Link:

http://hochschule-ansbach-medien.pageflow.io/bmx-szene