Corsa-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Gestohlenes Fahrzeug wurde im Landkreis Bayreuth entwendet - vor 2 Stunden

ANSBACH - Ein 35-Jähriger lieferte sich am Montag mit mehreren Polizeistreifen eine 30 Kilometer lange Verfolgungsjagd durch den Landkreis Ansbach. Auch das Auto des Unterfranken war nicht sein eigenes.

Wie die Polizei mitteilt, tankte der 35-Jährige gegen 8.45 Uhr seinen Opel Corsa auf und verließ die Tankstelle in Wassertrüdingen ohne zu bezahlen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall unterdessen beobachtet und verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife das Fahrzeug, als es auf die A6 auffuhr.

Inzwischen war bekannt, dass das Fahrzeug von einen Anwesen in der Gemeinde Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) geklaut wurde. Deutliche Anhaltezeichen der Beamten ignorierte der 35-Jährige und setzte seine Fahrt fort. An der Ausfahrt Aurach verließ er die Autobahn und fuhr auf der Staatsstraße weiter. Letztlich bog er in einen Feldweg ab und verursachte kurz darauf in einem Waldstück alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall.

Dabei wurde der 35-Jährige leicht verletzt und festgenommen. Der Beschuldigte, der nach ersten Erkenntnissen weder unter Drogen- noch Alkoholeinfluss stand, wurde zur Dienststelle gebracht, der Opel Corsa sichergestellt und abgeschleppt.

Bisher ist der Polizei nicht bekannt, ob durch die rund 30 Kilometer lange Verfolgung weitere Verkehrsteilnehmer behindert, gefährdet oder gar geschädigt wurden. Diesbezüglich bittet die Dinkelsbühler Polizei mögliche Zeugen um Nachricht unter Telefon 09851 57 19 - 0. Zurzeit prüft die sachbearbeitende Dienststelle, ob der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt werden muss. Wegen mehrerer straf- und verkehrsrechtlicher Verstöße wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

