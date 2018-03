Neben der Pfarrkirche St. Nikolaus gibt es in Burgoberbach noch die Kirche St. Leonhard, die früher – was heute so nicht mehr wahrzunehmen ist – außerhalb des Ortes lag. Bereits im 15. Jahrhundert war die Leonhardikirche Wallfahrtsort. Noch heute spielt die auch Kappelkirche genannte Nebenkirche während des in Burgoberbach gepflegten Leonhardiritt-Brauchs eine zentrale Rolle. © Julia Krieger