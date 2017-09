Diebstahlserie: Unbekannte machen Jagd auf Audi A 4

Zwei Fahrzeuge in einer Nacht entwendet - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

ANSBACH - In der Nacht von Donnerstag auf Mittwoch haben Unbekannte im Ansbacher Stadtgebiet gleich zwei Audi A 4 entwendet. An einem dritten manipulierten sie die Elektronik. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 8 Uhr entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einem Carport in der Straße "Zur Schockenmüle" einen grauen Audi A4. Der Wagen hatte das Kennzeichen AN-CV 83 und einen Zeitwert von etwa 10.000 Euro. Ein weiterer Audi A 4 wurde von einem Unbekannten am Donnerstagmorgen zwischen 2.30 Uhr und 7.30 Uhr vor einem Anwesen in "Sonnenfeld" in Eyb entwendet. Der schwarze Pkw hatte das amtliche Kennzeichen AN-A 355. Seinen Wert schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro. Anschließend versuchten Unbekannte noch an einem dritten Audi A 4 ihr Glück.

Sie zogen das Zylinderschloss heraus und manipulierten die Elektronik. Ein Diebstahl gelang ihnen hier allerdings nicht. Trotzdem entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Die Ansbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise über den Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.