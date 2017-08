Drogenhandel im Darknet: Polizei meldet Rekordfund

Im Raum Ansbach und Dortmund: Rauschgifthändler und Abnehmer ermittelt - vor 11 Minuten

ANSBACH - Die Ermittler sprechen von "organisiertem Handel mit Betäubungsmittel im so genannten Darknet in bislang unbekannter Dimension": Die Kriminalpolizei Ansbach hat eine internationale Drogenhändlerbande ermittelt. Mehrere Dealer wurden festgenommen, Dutzende Kilogramm Rauschgift beschlagnahmt.

Noch geht das Polizeipräsidium Mittelfranken nicht ins Detail. Im Mai 2017 hätten die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach "Hinweise auf organisierten Handel mit Betäubungsmittel im so genannten Darknet in bislang unbekannter Dimension" erlangt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ermittlungen führten zum größten Betäubungsmittelverfahren in der Geschichte der Ansbacher Kriminalpolizei.

Als sich die Hinweise verdichteten, wurde die Ermittlungskommission "EKO Darknet" gegründet. Diese spürte in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Dortmund sowie der Dortmunder und Ansbacher Staatsanwaltschaft mehrere Rauschgifthändler und Abnehmer auf.

In Westmittelfranken und in Dortmund wurden unter anderem mehrere Dutzend Kilogramm Amfetamin, mehrere zehntausend Ecstasy-Tabletten und einige Kilogramm weitere Drogen beschlagnahmt. Weitere Informationen will die Polizei bei einer Pressekonferenz am Freitag geben. Dort will sie auch die beschlagnahmten Drogen präsentieren.

sha