Einsturzgefährdet: Scheune brennt in Herpersdorf aus

vor 35 Minuten

HERPERSDORF - Am Sonntagnachmittag brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einer Scheune in Herpersdorf (Landkreis Ansbach) aus. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus gerade noch verhindern.

Bei den Löscharbeiten musste der Dachstuhl der Scheune an mehreren Stellen geöffnet werden. Foto: NEWS5 / Haag



Gegen 16.30 Uhr bemerkte ein Spaziergänger die Flammen und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand, teilt die Polizei mit. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren versuchten das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern.

Das über ein Fenster mit der Scheune verbundene Wohnhaus wurde lediglich durch Löschwasser und Ruß beschädigt. Es ist aber weiterhin bewohnbar. Die Scheune wurde dagegen stärker in Mitleidenschaft gezogen: Sie ist komplett abgebrannt und einsturzgefährdet.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 150.000 Euro belaufen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die genaue Brandursache muss jetzt die Ansbacher Kripo klären.

