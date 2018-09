Es wird schmutzig! Tough Mudder in Wassertrüdingen

Tausende Schlammläufer treffen sich zum Hindernisrennen am Öttinger Forst

WASSERTRÜDINGEN - Das Wochenende wird für Wassertrüdingen ein Fest. Ein Fest der Schadenfreude und ein Fest für all die, die sich gerne im Matsch suhlen, was hoffentlich auf jeden von uns zutrifft. Denn der Hindernislauf Tough Mudder steht an.

Beim Tough Mudder geht es weder um die Zeit noch um Schnelligkeit - sondern einfach nur ums gemeinsame Durchhalten. © Peter Tippl



Am Öttinger Forst treffen sich am 15. und 16. September jeweils ab 8 Uhr die talentiertesten und die untalentiertesten Matschwühler des Landes, um sich im Rahmen des Tough Mudder so richtig dreckig zu machen und sich gleichzeitig vollkommen zu verausgaben.

Ein Hindernislauf im Matsch, je nach Vorliebe zwischen fünf und 18 Kilometer lang, garniert mit bis zu 26 Hindernissen, an denen Scheitern garantiert ist. Zeiten sind aber egal, es gilt, die Herausforderung zu bewältigen - oder eben nicht. Die größte wartet kurz vor dem Ziel: Ein letztes Hindernis, acht Meter hoch, 24 Meter breit und furchteinflößende 30 Meter lang. Runter geht es über eine neun Meter lange Rutsche hinein In eine letzte Wassergrube.

Wer drüber ist, ist ein Tough Mudder und im schönsten Fall sehr, sehr schmutzig. 12.000 Teilnehmer haben sich angekündigt für dieses große Fest des Matsches. Vielleicht wollen Sie ja auch? Ganz kurz Entschlossene können sich hier noch für den großen Schlammspaß anmelden. Wer sich selbst nicht schmutzig machen will, kann das Spektakel auch als Zuschauer vom sicheren und sauberen Rand aus beobachten.

Fadi Keblawi/moe