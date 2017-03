Ex-Bachelor kürt den Shopping-Star in Ansbach

Streifen, Rosen und rote High Heels: Leonard Freier im Brücken-Center - vor 33 Minuten

ANSBACH - Fashion-Wahnsinn in Ansbach: Zum 20. Jubiläum des Brücken-Centers traten am Samstag vier Frauen gegeneinander an, um Shopping-Star 2017 zu werden. Die Vorgaben waren einfach: Drei Stunden Zeit, 300 Euro und ein Motto. Bei der großen Show saß dazu ein ganz besonderer Mann in der Jury.

Bilderstrecke zum Thema Shopping-Star Ansbach: Streifen, Rosen und der Ex-Bachelor Sie sind ein großes Thema in dieser Mode-Saison: Streifen. Egal, ob längs oder quer, Block- oder Nadelstreifen. Auch die vier Kandidatinnen von Shopping-Star 2017 in Ansbach sollten ein Outfit rund um ein trendiges Streifenteil kreieren. Vor zahlreichen Besuchern präsentierten die Damen am Samstag ihre Errungenschaften - mit einem besonderen Gast.



Julia Bluhm

