Faustkampf und Haar-Attacke: Disko-Streit in Ansbach eskaliert

Nach einem Wortgefecht gingen mehrere Frauen aufeinander los - vor 5 Stunden

ANSBACH - Vor einer Ansbacher Diskothek hat es am frühen Sonntagmorgen eine Schlägerei zwischen mehreren Frauen gegeben. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.

Alles begann am frühen Morgen mit einem harmlosen Wortgefecht in der Diskothek in der Draisstraße. Als sich die Frauen im Alter zwischen 21 und 26 Jahren nach dem Verlassen der Disko gegen 6 Uhr wieder trafen, zogen sie sich an den Haaren und schlugen mit den Fäusten aufeinander ein. Einer Beteiligten wurde dabei ein Haarbüschel herausgerissen.

Die Frauen aus Ansbach und dem westlichen Landkreis waren laut Polizei teilweise leicht alkoholisiert. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch unklar, Ermittlungserfahren wurden eingeleitet.

