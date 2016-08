Flachslanden: Hoher Sachschaden nach Hausbrand

Personen wurden nicht verletzt - Ermittler vermuten technischen Defekt - vor 1 Stunde

FLACHSLANDEN - Aus zunächst ungeklärter Ursache brannte es am Montagmorgen in einem Einfamilienhaus in Flachslanden (Landkreis Ansbach). Der Sachschaden ist erheblich.

Im Ortsteil Virnsberg stellten die Bewohner gegen 05.30 Uhr im ersten Stock des Anwesens eine stärkere Rauchentwicklung fest. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die fünfköpfige Familie das Haus unverletzt verlassen.



Der in einem derzeit ungenutzten Zimmer entstandene Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Flachslanden und Virnsberg gelöscht. Nach Polizeischätzung entstand an dem Gebäude ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.



Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen. Nach Abschluss der vorläufigen Ermittlungen gehen die Brandermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus.



