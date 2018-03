Frau an Ansbacher Tankstelle bedrängt und beleidigt

Die drei Männer standen stark unter Alkoholeinfluss - vor 1 Stunde

Drei betrunkene Männer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine junge Frau belästigt. Doch diese machte ihren Standpunkt deutlich klar. Einen der Männer erwartet nun eine Anzeige.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hielten sich gegen Mitternacht drei Männer im Alter von 18, 24 und 27 Jahren in einer Tankstelle in der Matthias-Oechsler-Straße in Ansbach auf. Dort versuchten sie, mit einer Frau verbal in Kontakt zu treten.

Nachdem die Frau deutlich machte, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte, zeigte der 24-Jährige ihr den Mittelfinger. Er und seine beiden Begleiter standen deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab bei allen dreien einen Wert von etwa zwei Promille. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Beleidigung.

