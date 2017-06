Frau kracht mit Auto in Baum und Lkw: Schwere Verletzungen

21-Jährige war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - vor 1 Stunde

ANSBACH - Eine 21-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Ansbach am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Sie war wegen erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen.

Bei einem Verkehrsunfall im Ansbacher Stadtgebiet ist eine junge Frau am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Sie war aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und dann nacheinander in einen Baum und in das Heck eines Lkw gekracht.