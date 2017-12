Frau nach Wohnungsbrand in Ansbach gestorben

Bewohnerin erlag noch im Rettungswagen ihren Verletzungen - vor 41 Minuten

ANSBACH - Eine Frau starb am Mittwochmorgen bei einem Wohnungsbrand in Ansbach. Eine weitere Person wurde verletzt. Die Kripo ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 9 Uhr in dem Haus "Am Markt" aus. Die Einsatzskräfte retteten eine ältere Frau zwar noch aus der brennenden Wohnung, sie starb jedoch noch im Rettungswagen. Eine weitere Person erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Leuterhausen hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kripo ermittelt. Über die Höhe des Sachschadens kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen.

