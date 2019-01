Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Kammerforst und Grüb im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall: Ein VW Golf war in einem Waldstück aus noch ungeklärter Ursache mit einem Audi kollidiert. Die Golf-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Audi wurden nur leicht verletzt. © NEWS5 / Haag